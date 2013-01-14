Чехи достроили газопровод, по которому будут качать газ из Северного потока

Газопровод GAZELLE протяженностью 166 км проходит с севера на юг Чехии. На севере GAZELLE соединен с германским газопроводом OPAL - отводом "Северного потока", проходящего по дну Балтийского моря. На юге чешский трубопровод стыкуется с газотранспортной системой MEGAL, по которой российский газ идет в южную Германию и во Францию. Таким образом, пуск GAZELLE позволит транспортировать российский газ, поступающий на север Европы в Южную и Юго- Восточную Европу, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Стройтрансгаз", который участвовал в строительстве нового трубопровода, выполнил проектирование и строительство пограничной станции пропуска и замера газа "Брандов", а также участка газопровода протяженностью 52,3 км, включая горный участок трассы.

Мощность газопровода GAZELLE рассчитана на поставки до 30 млрд кубометров газа в год.