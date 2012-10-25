Власти США беспокоятся за похищенного в Киеве российского оппозиционера

Об этом сообщает газета "Коммерсант".

"В течение последних дней появились вполне заслуживающие доверия сообщения о Леониде Развозжаеве, в том числе заявления УВКБ (управление Верховного комиссара по делам беженцев) ООН и правозащитников, которые посетили его в тюрьме... Мы глубоко обеспокоены этими сообщениями и внимательно следим за развитием ситуации. Сегодня мы выразили свою обеспокоенность правительству России и попросили тщательно расследовать этот вопрос", - сообщил изданию пресс-секретарь посольства США в РФ Джозеф Крузич.

В то же время в Кремле газете сообщили, что обращение правительства США еще не получали.

"Мы не знаем, кому именно была выражена обеспокоенность. Это компетенция МИДа, который обязательно даст соответствующий ответ", - приводит издание слова пресс-секретаря главы государства Владимира Путина Дмитрия Пескова.

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Как сообщал УНИАН, 20 октября появилась информация о том, что Л.Развозжаев был похищен неизвестными возле здания Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Киеве.

В Главном управлении МВД Украины в Киеве УНИАН проинформировали, что никаких заявлений в столичную милицию о пропаже данного человека не поступало. Свою причастность к транспортировке Л.Розважаева в Россию отрицает Государственная пограничная служба Украины.

В УВКБ ООН предостерегли, что государство может понести ответственность за нарушение норм законодательства относительно предоставления убежища.