Оппозиция обещает, что после выборов СБУ ответит за Развозжаева

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронту змін», об этом заявил сегодня во время пресс-конференции во Львове председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

А.Яценюк отметил, что вчера Объединенная оппозиция обратилась к Министерству иностранных дел и Службе безопасности Украины с требованием немедленно отреагировать на похищение в Киеве Л.Развозжаева. «Мы ожидаем реакции Службы безопасности Украины. Мы требуем конкретного ответа: похищали ли российского оппозиционера представители иностранных спецслужб. Каким самолетом его вывозили? Из какого аэропорта? Кто осуществлял пограничный контроль? В чьем сопровождении он передвигался? Почему человек, который шел в офис ООН с целью получения убежища, был похищен неизвестными лицами и на каких основаниях он был вывезен с территории Украины?», - подчеркнул А.Яценюк.

«Это нарушение базовых принципов Конвенции ООН по правам человека», - добавил он.

А.Яценюк подчеркнул, что Объединенная оппозиция в новом парламенте инициирует создание следственной комиссии по этому вопросу, «потому что на территории Украины орудуют иностранные спецслужбы. Я так понимаю, что они, наверное, будут принимать участие и в подсчете голосов украинцев».