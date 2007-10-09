Путин расказал Януковичу, о чем договорился с Ющенко

Россия заинтересована в развитии тесных отношений с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент России Владимир ПУТИН в ходе встречи с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в резиденции в Новоогарево.

«Я хочу еще раз подтвердить, что Россия заинтересована в развитии самых тесных отношений по всем направлениям, прежде всего, конечно, в сфере экономики, с такой близкой и братской страной, без всякого преувеличения, как Украина», - заявил В.ПУТИН.

Он напомнил, что договорился с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО о проведении после формирования в Украине правительства заседания комиссии Ющенко-Путин, где, по словам В.ПУТИНА, будет обсуждаться «стратегическое видение» дальнейшего развития отношений между двумя странами.