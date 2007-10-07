На «Октоберфест» пивных кружек меньше литра не бывает (фото)

Рекордное количество посетителей, выпивших рекордное количество пива и съевших рекордное число сосисок, собрал традиционный пивной праздник "Октоберфест", который завершается сегодня в столице Баварии Мюнхене.

Как передает NEWSru, по предварительным данным оргкомитета, после открытия праздника 22 сентября на его "главной арене" - в парке "Терезиенвизе" - побывало 6,7 млн человек, на 300 тыс. больше, чем годом раньше. За 16 дней они выпили 6,7 млн литровых кружек пива - другими емкостями пиво на "Октоберфест" не подают.

В 2006 году было выпито 6,9 млн кружек пива, но праздник продолжался на два дня дольше. За вычетом этих дней показатель прошлого года был превышен почти на полмиллиона литров, несмотря на то, что "солнечный напиток" подорожал с 7,50 до 7,90 евро за кружку.

Кроме того, посетителей "Терезиенвизе" отличал отменный аппетит: для изготовления съеденных с пивом жареных баварских сосисок потребовалось забить целое стадо из 104 быков, на два больше, чем в прошлом году.

"Октоберфест", который постоянно охраняли около 300 полицейских, прошел в нынешнем году без серьезных инцидентов. Хотя случаев нарушения общественного порядка было несколько больше, однако количество потасовок с тяжелыми телесными повреждениями уменьшилось.

Дежурившие на "Терезиенвизе" санитары Немецкого общества Красного Креста подобрали 565 напившихся до бесчувствия любителей пива - примерно на уровне прошлого года.

Фото Reuters