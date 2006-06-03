Сборные Украины и Италии в товарищеском матче по футболу сыграли вничью

Вчера в швейцарской Лозанне сборные Украины и Италии по футболу сыграли товарищеский матч в рамках подготовки к Чемпионату мира, который стартует в Германии уже на следующей неделе.

Результат матча - 0:0.

Итальянцы не знали поражений на протяжении 18 матчей, однако в двух последних матчах с Украиной и Швейцарией, сыграли вничью.

Что же касается сборной Украины, то их еще ждут встречи со сборными Ливии (5 июня) и Люксембурга (8 июня), перед тем как сыграть первую игру на Чемпионате мира с командой Испании.