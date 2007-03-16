Крымчанам нужно больше знать про НАТО

Директор Центра информации и документации НАТО в Украине Мишель ДЮРЕ убежден, что крымчане должны получать больше правдивой информации о деятельности и целях Североатлантического Альянса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе представительства Президента Украины в АРК, с такой позицией М.ДЮРЕ выступил во время сегодняшней встречи с Постоянным представителем главы государства в автономии Виктором ШЕМЧУКОМ.

В ходе беседы М.ДЮРЕ особо подчеркнул, что Центр информации и документации НАТО в Украине в своей деятельности не ставит цель - пропаганду вступления Украины в НАТО, а стремится предоставлять больше информации относительно принципов деятельности Североатлантического альянса, развенчивать мифы о НАТО, а также информирует о преимуществах, которые получает каждая страна, становясь членом НАТО.

М.ДЮРЕ выразил заинтересованность относительно доведения до крымчан правдивой информации о НАТО через проведение круглых столов, лекций и предоставления информационных материалов.

В свою очередь постпред Президента в АРК поддержал предложение М.ДЮРЕ "относительно необходимости большего информирования населения полуострова о деятельности НАТО, развенчивания стереотипов и предвзятого отношения" к этой организации. При этом В.ШЕМЧУК выразил готовность, что представительство Президента Украины в автономии будет активно приобщаться к сотрудничеству, проведению дискуссий, круглых столов, обсуждения проектов.

Как сообщили в представительстве Президента в АРК, директор Центра информации и документации НАТО в Украине прибыл на полуостров для участия в конференции "Национальные интересы Украины: компромисс правительства, бизнеса и гражданского общества" (она пройдет в Симферополе) и в круглом столе в Севастополе (он будет проводиться на базе Военно-морского института им. Нахимова).