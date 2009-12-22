Россия и США продолжают торг по стратегическим вооружениям

Перенос сроков подписания нового Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) обусловлено тем, что Россия и США продолжают торг по поводу пунктов будущего договора.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Владимир ЕВСЕЕВ, комментируя решение Москвы и Вашингтона сделать перерыв до января в переговорах по новому Договору о стратегических наступательных вооружениях.

По словам эксперта, хотя стороны пока не могут найти приемлемого решения, наиболее тяжелые вопросы сторонами уже пройдены.

Одним их спорных вопросов он назвал обмен телеметрической информацией. В.ЕВСЕЕВ объяснил, что США сейчас не ведут ни разработки, ни производства баллистических ракет и поэтому им не надо закрывать такую информацию. А Россия данные работы ведет, поэтому не хотела бы передавать данные об этом, сказал он.

По словам В.ЕВСЕЕВА, среди других причин задержки в подготовке документа – переговоры относительного того, будут ли вводится ограничения на базирование российских подвижных ракетных комплектов «Тополь» и «Тополь-М», вопрос инспекции Воткинского завода (единственный завод, где производятся ракеты морского и наземного базирования, и Москва не хотела присутствия там иностранных наблюдателей).

Эксперт также не исключил личностного фактора в переговорах.

«Часть российской и часть американской элиты настроены на конфронтацию, плюс бюрократия. Нужно, чтобы президенты приняли принципиальное решение, куда двигаться», - сказал В.ЕВСЕЕВ.

Оценивая позицию России, эксперт пришел к выводу, что сейчас стороны ведут определенный торг. «Россия может пообещать отказаться, например, от контроля за американскими ПЛАРБ (атомная подводная лодка с баллистическими ракетами - УНИАН) в обмен на определенные уступки американской стороны», - сказал В.ЕВСЕЕВ, добавив, что «в реальности Россия и так их не контролирует».

Как сообщал УНИАН, срок договора СНВ-1, действовавшего с 1994 года, истек 5 декабря 2009 года. Летом 2009 года президенты США и России подписали рамочное соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений, что подтвердило намерения двух стран заключить новый договор взамен истекавшего СНВ. Подготовка нового договора о СНВ проходила на переговорах в Женеве, работу планировалось завершить до конца 2010 года.

19 декабря делегации России и США взяли перерыв до января на переговорах по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Предыдущий договор по СНВ, срок действия которого истек 5 декабря, обязывал Москву и Вашингтон сократить стратегические ядерные силы с 10 тыс. боеголовок у каждой из сторон до 6 тысяч.

Этим летом главы РФ и США поручили зафиксировать в новом договоре о СНВ сокращение боезарядов до 1500-1675 единиц, а предельные уровни для стратегических носителей - в пределах 500-1100 единиц.

В связи с завершением срока действия СНВ Россия и США в совместном заявлении подтвердили 4 декабря гарантии безопасности Украине, Казахстану и Беларуси как неядерным странам.