Кремль связал убийства Литвиненко и Политковской

Помощник президента РФ назвал историю с убийствами журналистки Анны Политковской и экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко "продуманной провокацией" против России.

"Мы воспринимаем убийство Политковской как провокацию. Президентом даны все указания по раскрытию данного преступления. Глупо связывать это убийство с руководством страны. Полоний - Литвиненко - Политковская - это все связано между собой. Есть сильные группировки, которые объединились друг с другом, чтобы постоянно вести наступление против курса президента и против него", - заявил Шувалов на российско-германской встрече по теме "Стратегическое партнерство между Россией и Германией: подытоживая российское председательство в "большой восьмерке" и в ожидании германского председательства", которая прошла в среду в германской столице.

"Все эти убийства - это то, что нам наименее выгодно. С политической точки зрения это кроме ущерба ничего не приносит, а по человечески, конечно, убитых жалко", - сказал Шувалов.

РИА новости