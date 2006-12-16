В Швейцарии стартует операция ”Красный нос”

Операция "Красный нос" стартует в Швейцарии в связи с началом Рождественских и новогодних праздников. С сегодняшнего вечера до утра 1 января 2007 года добровольцы будут бесплатно развозить по домам сограждан, подгулявших на вечеринках, но сохранивших достаточно благоразумия, чтобы не садиться за руль автомобиля.

К их услугам - бесплатный телефонный номер, по которому они могут вызвать представителя ассоциации "Красный нос" и доверить ему ключи от автомашины.

Ассоциация "Красный нос" действует в Швейцарии уже 17 лет. В прошлом году ее добровольными водителями стали 6065 человек, которые развезли по домам без малого 18 тыс. человек, преодолев в общей сложности 330 тыс. км. А за все годы работы ассоциации ее услугами в предновогодние дни воспользовались более 100 тыс. швейцарцев.

Организаторы акции подчеркивают, что все услуги предоставляются бесплатно, а "добровольные вознаграждения водителям переводятся в благотворительные фонды".

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