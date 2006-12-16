Спортивный самолет взорвался в воздухе

Три человека погибли при аварии спортивного самолета в Ленинградской области.

Как передает РИА «Новости»,со ссылкой на областное управление МЧС РФ, на спортивном самолете Як-18Т в момент приземления произошло возгорание.

В результате погибло три человека: двое мужчин и одна женщина.

В региональном управлении МЧС сообщили, что причиной катастрофы самолета стал взрыв в воздухе.

Сейчас на месте аварии ведутся оперативные работы. Специалисты пытаются установить причину взрыва.