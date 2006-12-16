Спортивный самолет взорвался в воздухе
18:59, 16 декабря 2006Мир
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В результате аварии погибло три человека
Три человека погибли при аварии спортивного самолета в Ленинградской области.
Как передает РИА «Новости»,со ссылкой на областное управление МЧС РФ, на спортивном самолете Як-18Т в момент приземления произошло возгорание.
В результате погибло три человека: двое мужчин и одна женщина.
В региональном управлении МЧС сообщили, что причиной катастрофы самолета стал взрыв в воздухе.
Сейчас на месте аварии ведутся оперативные работы. Специалисты пытаются установить причину взрыва.
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