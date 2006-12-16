Министр обороны РФ: для нас Литвиненко был ничем

Бывший сотрудник ФСБ РФ Александр Литвиненко, скончавшийся в Лондоне в конце ноября, никогда не имел доступа к важной информации, заявил вице-премьер, министр обороны РФ Сергей Иванов.

"Он никогда не был разведчиком и никогда не знал ничего, что представляло какую-либо ценность для (зарубежных разведывательных) служб", - сказал Иванов в интервью зарубежным журналистам в пятницу, сообщает Reuters.

Литвиненко, бежавший в 2000 году в Великобританию и получивший в октябре этого года британский паспорт, скончался 23 ноября в больнице Университетского колледжа Лондона. В его организме было найдено значительное количество радиоактивного элемента полоний-210.

По словам Иванова, когда Литвиненко увольняли, он знал, что его не раз обвиняли в нарушении закона. "Для нас Литвиненко был ничем", - сказал Иванов.

Литвиненко оставил предсмертную записку, в которой обвинил российские власти в его убийстве. "Нас не волнует то, что он мог сказать или написать перед смертью", - сказал министр.

"Он (Литвиненко) был человеком небольшого ума. Характер у него был неправильный", - добавил Иванов.

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