Пентагон издал учебник по борьбе с боевиками

Оборонное ведомство США опубликовало инструкцию по борьбе с боевиками, сообщает в субботу агентство Reuters.

В Пентагоне заявляют, что в документе собран весь опыт борьбы против незаконных вооруженных формирований, накопленный в ходе операций американских военнослужащих за последнее десятилетие. 240-страничное пособие стало первым публичным обновлением доктрины по борьбе с боевиками за последние 20 лет. Ранее подобное учебное пособие, выпущенное американскими военными, предназначалось только для внутреннего пользования и носило гриф "секретно".

Представляя текст публике, военные отметили, что "подразделения, действующие против боевиков, должны быть готовы к тому, что их поприветствуют либо рукопожатием, либо ручной гранатой, и уметь отвечать на приветствие должным образом".

При создании инструкции эксперты постарались объединить опыт, полученный армией в ходе конфликтов в Ираке и Афганистане, и уделить должное внимание местным традициям, обычаям и культуре, которые зачастую игнорировались военными и приводили к потере доверия населения. При этом в оборонном ведомстве отмечают, что новая инструкция не предназначена только для текущих конфликтов, и может быть использована в любой точке мира.

Документ призывает военных устанавливать доверительные отношения с местным населением, не запугивая его применением излишних силовых методов. В инструкции перечислены некоторые нюансы действий против боевиков. Например, отмечает агентство, в документе указано следующее: "Чем больше силы применяется, тем менее эффективно ее воздействие", а также утверждается, что "иногда неприменение огнестрельного оружия является лучшим средством против боевика".

В инструкции также указывается на то, что "военные, действующие против повстанцев, получают больше поддержки населения, не убивая боевиков", - цитирует агентство. Однако далее в тексте следует, что "часто убийство боевика становится необходимым".

Лента.ру