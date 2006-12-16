Титул ”Мисс Россия-2006” завоевала красавица из Ростова-на-Дону (фото)

В пятницу вечером определилась "Мисс Россия-2006", ею стала представительница Ростова-на-Дону, Татьяна Котова. 21-летняя красавица получила титул, корону, чек на $100 тысяч и возможность представить Россию сразу на двух наиболее престижных международных конкурсах - "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".

Секрет успеха, по мнению победительницы, состоит в том, чтобы "преодолеть свой страх, выйти на сцену и пройти уверенной походкой". Самую красивую из присутствующих девушек выбирали зрители: первоначально из всех кандидаток жюри выбрало сначала 10, а потом трех финалисток. Далее голосовали зрители, выбирая из трех красавиц Сардан Сыромятниковой из Якутии, Юлии Самойловой из Иркутска и Татьяны Котовой из Ростова-на-Дону, одну-единственную. В результате, за Татьяну проголосовало примерно 53% присутствовавших.

Не обошлось и без казусов: для декорации использовался искусственный лед. Если фигуристы Алексей Ягудин и Татьяна Навка чувствовали себя превосходно, то участницам конкурса на высоких каблуках было не слишком комфортно: одна из девушек, завершая свой выход в купальнике, упала за кулисы с трехметровой высоты. Тем не менее, все завершилось благополучно и, после врачебного осмотра, конкурсантка продолжила участие в шоу.

РИА Новости