Власти Непала запретили в одиночку покорять Эверест

В Непале альпинистам больше нельзя осуществлять восхождения на горы в одиночку, сообщает kommersant.ru. Запрет касается и знаменитого Эвереста.

Читайте такжеАмериканец, ранее переживший лавину на Эвересте, погиб при втором восхожденииЭтот запрет перед началом весеннего сезона восхождений непальские власти ввели для предотвращения инцидентов. Раньше одиночные экспедиции были разрешены.

До этого в Непале задумались об ограничении возраста покоряющих Эверест альпинистов. Это произошло после гибели 85-летнего альпиниста Мина Бахадура Шерхана.