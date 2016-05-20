Впервые Эверест покорила украинка (фото)

Об этом сообщили в Харьковском альпклубе.

Отмечается, что 28-летняя Ирина Галай родом из Мукачево, сейчас живет в Киеве.

"Я увлеклась альпинизмом три года назад. Поспорила с сотрудником, проиграла, и меня отправили на Казбек (Кавказ). Зашла успешно самая первая. И после этого я живу от горы до горы. Работаю только для того, чтобы была возможность путешествовать", — рассказала Галай.

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Гид Ирины при восхождении на Эверест - опытный альпинист Виктор Бобок (родился в Днепродзержинске, сейчас живет в Москве). Его считают первым украинцем, который побывал на всех главных вершинах всех семи континентов.