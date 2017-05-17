Преподаватель украинского вуза покорил Эверест (фото)
15:59, 17 мая 2017Общество
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Преподаватель Харьковского университета ГСЧС Валентин Сипавин покорил Эверест.
Сипавин покорил Эверест / dsns.gov.ua
Преподаватель курсов специальной и спасательной подготовки Харьковского Национального университета гражданской защиты Валентин Сипавин совершил свое первое восхождение на высочайшую вершину мира — Эверест.
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Восхождение проходило по северной, тибетской, стороне горы по стандартному маршруту.
Сипавин стал пятым харьковчанином и 19-м украинским альпинистом, который покорил Эверест.
Он готовил к восхождению и подсказал идею покорения Эвереста первой украинке, что поднялась на самую высокую точку мира, - Ирине Галай.
Сипавин покорил Эверест / dsns.gov.ua
Как сообщал УНИАН, ранее харьковчанин Геннадий Копейка и уроженец первой столицы Алексей Макаров поднялись на вершину Монблан в Альпах.
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