"Тела разбросаны повсюду, люди плачут": очевидцы рассказали подробности наезда авто в Мельбурне (фото, видео)

Полиции удалось задержать подозреваемого в наезде на пешеходов на одном из самых оживленных перекрестков Мельбурна водителя.

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Пострадавшими наезда стали от 12 до 16 человек, среди пострадавших дети. Сейчас службы экстренной помощи работают на месте происшествия, полиция опрашивает очевидцев и просит делиться фото и видео инцидента. Свидетели аварии рассказывают, что белая Suzuki Swift внезапно скосила пешеходов.

“Мы слышали этот шум со стороны Сванстон-стрит, - говорит сотрудница магазина пончиков Сью. - Мы видим эту белую машину и приближаемся к этому перекрестку здесь, Флиндерс-стрит и Элизабет-стрит ..., это просто косило всех. Люди плачут повсюду”.

По предположениям свидетелей ЧП, автомобиль на высокой скорости зацепил что-то на дороге и смел пешеходов на переходе, передает theaustralian. Владелец магазина Flinders St Винс сказал, что оказался на месте происшествия через две минуты после того, как автомобиль протаранил пешеходов. “Никаких криков, просто люди лежат там и люди, помогающие им”, - сказал он.

Он сказал, что есть “тела (разбросаны) повсюду”, и многие люди пытаются помочь, не двигая, сохраняя в относительном комфорте. Винс сказал, что увидел белый внедорожник с разбитым ветровым стеклом, стоящим у остановки трамвая. Водитель задержан.