В Австралии автомобиль наехал на толпу людей (фото, видео)

В австралийском Мельбурне автомобиль протаранил толпу пешеходов, в результате чего пострадали по меньшей мере 16 человек, сообщает Herald Sun.

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Отмечается, что полиция арестовала водителя автомобиля. Степень травм всех пострадавших пока не известна. По данным издания, два человека были госпитализированы, один из них ребенок с тяжелой травмой головы.