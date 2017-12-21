В Австралии автомобиль наехал на толпу людей (фото, видео)

09:31, 21 декабря 2017
Мир
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Полиция арестовала водителя автомобиля. Степень травм всех пострадавших пока не известна.

Пострадали по меньшей мере 16 человек / storify.com

В австралийском Мельбурне автомобиль протаранил толпу пешеходов, в результате чего пострадали по меньшей мере 16 человек, сообщает Herald Sun.

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Отмечается, что полиция арестовала водителя автомобиля. Степень травм всех пострадавших пока не известна. По данным издания, два человека были госпитализированы, один из них ребенок с тяжелой травмой головы.

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Теги: #наезд авто в Мельбурне