В Австралии автомобиль наехал на толпу людей (фото, видео)
09:31, 21 декабря 2017Мир
1501
Полиция арестовала водителя автомобиля. Степень травм всех пострадавших пока не известна.
Пострадали по меньшей мере 16 человек / storify.com
В австралийском Мельбурне автомобиль протаранил толпу пешеходов, в результате чего пострадали по меньшей мере 16 человек, сообщает Herald Sun.
Читайте такжеНа юге Франции автомобиль врезался в толпу людей
Отмечается, что полиция арестовала водителя автомобиля. Степень травм всех пострадавших пока не известна. По данным издания, два человека были госпитализированы, один из них ребенок с тяжелой травмой головы.
В Мельбурне автомобиль наехал на прохожих, есть пострадавшие
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter