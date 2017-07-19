Первые покупатели и заветные пакетики: в аптеках Уругвая стартовали официальные продажи марихуаны (фоторепортаж)

В Уругвае аптеки начали официально продавать марихуану. Продажа стартовал в рамках финального этапа четырехлетней программы легализации конопли, пишет BBC.

Сообщается, что купить марихуану просто так не разрешается - для этого нужно быть гражданином Уругвая и зарегистрироваться.

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Сейчас производство разрешено только двум компаниям, которые будут работать под надзором регуляторов.

Потребители смогут купить не более 10 граммов марихуаны в неделю, и она будет продаваться только в пятиграммовых упаковках, на которых будет указываться сорт конопли и содержание тетрагидроканнабинола, активного психотропного вещества, за которое ценят марихуану.

Один пакетик обойдется в 6,5 доллара США, что значительно дешевле, чем продают наркоторговцы.

Как сообщал УНИАН ранее, мексиканский президент Энрике Пенья Ньето подписал закон, согласно которому в стране разрешается употребление марихуаны для медицинских и научных целей.

В апреле 2017 года законопроект прошел слушания в Конгрессе страны и был принят подавляющим большинством голосов: 371 депутат проголосовал «за», 19 — «против». Ранее, в декабре 2016, документ одобрил Сенат: там в поддержку проекта отдали голоса 98 человек, против выступили семеро.