В Мексике легализовали марихуану для медицинских и научных целей

Мексиканский президент Энрике Пенья Ньето подписал закон, согласно которому в стране разрешается употребление марихуаны для медицинских и научных целей. Об этом сообщает The Independent.

В апреле 2017 года законопроект прошел слушания в Конгрессе страны и был принят подавляющим большинством голосов: 371 депутат проголосовал «за», 19 — «против». Ранее, в декабре 2016, документ одобрил Сенат: там в поддержку проекта отдали голоса 98 человек, против выступили семеро.

Теперь министерству здравоохранения необходимо будет разработать новую нормативно-правовую базу, на основе которой можно будет продавать марихуану.

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Употребление каннабиса для других целей остается под запретом, но при этом разрешается продавать, покупать и вывозить из страны любые продукты, в которых содержание тетрагидроканнабинола (ТГК) не превышает одного процента. Президент Ньето уже призвал к дальнейшей легализации конопли.

Употребление марихуаны в медицинских целях легализовано в ряде европейских стран (Италия, Чехия), а также в 26 штатах США. В других государствах, в частности в Португалии и Австрии, действуют правила, декриминализирующие оборот каннабиса — допускается его употребление в специальных кафе, выращивание конопли в небольших количествах не преследуется.