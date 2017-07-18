США ввели новые санкции против Ирана

Вашингтон ввел новые санкции против 18 физических и юридических лиц из Ирана. Об этом пишет The Associated Press.

Отмечается, что новые санкции не связаны с ядерной программой Ирана. В частности, в санкционный список попали 5 человек, которые помогали армии Ирана и иранскому Корпусу стражей исламской революции, а также 3 человека, которые помогали транснациональной криминальной группировке. В список также попали еще два юрлица, связанные с программой баллистических ракет Ирана.

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Санкции замораживают активы юридических и физических лиц в США и запрещают американцам иметь с ними дело.

Как сообщал УНИАН ранее, Вашингтон намерен ввести новые санкции против Тегерана в связи с его ракетной программой, а также "враждебной деятельностью" в регионе.

"Мы вводим новые санкции, чтобы привлечь Иран к ответственности за его поведение на целом ряде направлений, в частности в плане ракет", - заявил представитель администрации президента США отметил, что новые санкции не будут иметь отношения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), который был подписан с Ираном международным сообществом два года назад, в том числе - с США.