США решили ввести новые санкции против Ирана‍

Вашингтон намерен ввести новые санкции против Тегерана в связи с его ракетной программой, а также "враждебной деятельностью" в регионе, сообщает Прайм со ссылкой на представителя Белого дома.

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"Мы вводим новые санкции, чтобы привлечь Иран к ответственности за его поведение на целом ряде направлений, в частности в плане ракет", - заявил представитель администрации президента США и отметил, что новые санкции не будут иметь отношения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), который был подписан с Ираном международным сообществом два года назад, в том числе - с США.

Представитель Белого дома пояснил, что в рамках этого соглашения СВПД Вашингтон отменил ряд экономических ограничений против Тегерана.

"Они (новые санкции – ред.) не являются введением заново санкций, снятых в рамках "ядерного соглашения", - отметил чиновник, он уточнять, в отношении кого именно будут введены новые меры, не стал.