Сегодня в Германии начнется саммит G20 под аккомпанемент масштабных протестов (фото, видео)

В немецком городе Гамбург сегодня начнется двухдневный саммит лидеров "Большой двадцатки".

Как сообщает Deutsche Welle, каждое из государств имеет свои ожидания от встречи.

В частности, отмечается, что в администрации президента США Дональда Трампа ожидания от саммита ведущих экономических стран мира G20 невысокие.

Издание утверждает, что саммит "Большой двадцатки" для Трампа является, скорее, мероприятием, на котором он просто должен присутствовать. Если на нем не будет согласовано далеко идущих, обязывающих решений, то для него это, вероятно, будет наиболее желательным вариантом. Какое значение имеет для него политика в сфере защиты климата, показало решение о выходе из Парижского климатического соглашения. Кроме того, как смогли почувствовать партнеры в формате G7 на саммите в Италии, с администрацией Трампа трудно прийти к согласию относительно конкретных решений. Вряд ли при этом сильно поможет, что Трамп пообещал хозяйке саммита, канцлеру Ангеле Меркель, свою поддержку.

В то же время протестующие напали на полицейский участок, передает Frankfurter Allgemeine. Сообщается, что протестующие напали на полицейский участок в районе Альтон. В частности, по данным полиции, нападавшие использовали коктейли Молотова, в результате чего загорелись полицейские машины. Немецкие правоохранители призывают граждан не посещать территорию полицейского участка.

Большое внимание привлекает двусторонняя встреча Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. В России ожидания от первой встречи лидеров двух государств давно уже не были такими высокими.

Канцлер ФРГ Меркель в правительственном заявлении в прошлую пятницу дала понять, что ожидает сложных переговоров в Гамбурге и намерена отстаивать четкую европейскую позицию, в частности, в вопросе климатической политики в противовес США. Ее ожидания от встречи с Трампом ограничены.

Кроме того, сказано, что G20 является важным элементом реализации геополитических амбиций Китая. Пекин хочет получить больший вес на международной арене - при этом на мероприятиях, подобных саммиту в Гамбурге, можно разговаривать на равных с другими крупными игроками, а именно США и Россией. КНР принимает встречу как идеальную площадку, где можно отстаивать свободную торговлю в мире.

Для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана среди приоритетов видное место занимает борьба с терроризмом, а также борьба с теми, кого он считает террористами. От встречи в Гамбурге он ожидает уступок от партнеров по G20. Так, он хотел бы добиться прекращения поставок оружия курдским повстанцам на севере Сирии.

