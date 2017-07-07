СМИ узнали о деталях встречи Трампа и Путина: в комнате будет всего шесть человек

04:51, 07 июля 2017
Политика
3642 0

По данным СМИ, встреча продлится полчаса и начнется в 15:45 по местному времени (16.45 по Киеву).

Владимир Путин и Дональд Трамп / REUTERS

Ожидается, что в комнате будет только шесть человек во время встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в пятницу на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге.

Как сообщает американское издание Axios со ссылкой на чиновника, который ознакомился с планированием этого мероприятия, на встрече будут Трамп, Путин, государственный секретарь Рекс Тиллерсон, министр иностранных дел России Сергей Лавров и переводчики.

Встреча продлится полчаса и начнется в 15:45 по местному времени (16.45 по Киеву).

По данным CNN, в течение нескольких последних дней Трампу подготовили большой материал для поездки в Европу, но раздел о его встрече с Путиным составляет лишь "несколько страниц". По информации одного из собеседников телеканала, каждый разговорный пункт содержит только предложение или два.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Саммит G20 в Гамбурге
Теги: #Встреча Трампа и Путина#саммит Большой двадцатки в Гамбурге