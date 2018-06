Курды показали российский паспорт убитого в Сирии боевика ИГИЛ (фото)

Представители курдских военных формирований продемонстрировали паспорт убитого российского боевика «Исламского государства».

Об этом говорится в сообщении группы Conflict Intelligence Team, занимающейся исследованием вооруженных конфликтов.

Информационное агентство ANHA, которое расположено в Сирийском Курдистане, показало российский паспорт боевика ИГИЛ, убитого курдскими бойцами. Паспорт был выдан на имя Ищанова Марата Бексултановича, который родился в Оренбургской области РФ в 1983 году.

Согласно турецкой печати в паспорте, 3 октября 2013 года Ищанов прибыл в Стамбульский аэропорт Ататюрк, откуда он, вероятно, перешел в Сирию.

