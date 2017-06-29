Курды показали российский паспорт убитого в Сирии боевика ИГИЛ (фото)
Согласно турецкой печати в паспорте, 3 октября 2013 года российский боевик прибыл в Стамбульский аэропорт Ататюрк, откуда он, вероятно, перешел в Сирию.
Представители курдских военных формирований продемонстрировали паспорт убитого российского боевика «Исламского государства».
Об этом говорится в сообщении группы Conflict Intelligence Team, занимающейся исследованием вооруженных конфликтов.
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Информационное агентство ANHA, которое расположено в Сирийском Курдистане, показало российский паспорт боевика ИГИЛ, убитого курдскими бойцами. Паспорт был выдан на имя Ищанова Марата Бексултановича, который родился в Оренбургской области РФ в 1983 году.
Согласно турецкой печати в паспорте, 3 октября 2013 года Ищанов прибыл в Стамбульский аэропорт Ататюрк, откуда он, вероятно, перешел в Сирию.
#Anha vid of Russian passport found on a dead daesh. He traveled to Syria via Istanbul Turkey in 2013 pic.twitter.com/tUNxWI5qnz— Rojava (@AzadiRojava) 29 июня 2017 г.
По данным российской государственной газеты "Российская газета", в ноябре 2014 года Ищанов был включен в список лиц, заинтересованных в экстремистской деятельности или терроризме.