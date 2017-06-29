Курды показали российский паспорт убитого в Сирии боевика ИГИЛ (фото)

14:43, 29 июня 2017
Мир
1409 0

Согласно турецкой печати в паспорте, 3 октября 2013 года российский боевик прибыл в Стамбульский аэропорт Ататюрк, откуда он, вероятно, перешел в Сирию.

щанов родился в Оренбургской области в 1983 году / фото hawarnews.com

Представители курдских военных формирований продемонстрировали паспорт убитого российского боевика «Исламского государства».

Об этом говорится в сообщении группы Conflict Intelligence Team, занимающейся исследованием вооруженных конфликтов.

Читайте такжеИракские курды назначили дату референдума о независимости

Информационное агентство ANHA, которое расположено в Сирийском Курдистане, показало российский паспорт боевика ИГИЛ, убитого курдскими бойцами. Паспорт был выдан на имя Ищанова Марата Бексултановича, который родился в Оренбургской области РФ в 1983 году.

Согласно турецкой печати в паспорте, 3 октября 2013 года Ищанов прибыл в Стамбульский аэропорт Ататюрк, откуда он, вероятно, перешел в Сирию.

По данным российской государственной газеты "Российская газета", в ноябре 2014 года Ищанов был включен в список лиц, заинтересованных в экстремистской деятельности или терроризме.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Курды в Сирии#российские боевикив ИГИЛ