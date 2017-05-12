Сирийские курды планируют за лето отбить Ракку в ИГ

Курдские силы в Сирии рассчитывают продвинуться и захватить де-факто столицу ИГИЛ Ракку на севере Сирии этим летом.

Об этом заявил командир "Сирийских демократических сил", передает The Associated Press.

Как известно, сирийские повстанцы освободили на этой неделе от исламистов город Табка и крупнейшую в Сирии плотину, таким образом, открыв путь к наступлению на Ракку.

Командир "Сирийских демократических сил", идентифицированный только как Абделькадер, отказался уточнить даты наступления, сославшись на тактические соображения.

Читайте такжеПоддерживаемые США сирийские повстанцы начали новое наступление на ИГ

По его словам, битва за Ракку начнется после того, как будет получено тяжелое вооружение от американских военных.

"Мы не хотим, чтобы какие-то другие силы присоединялись к нам", - сказал Абделькадер.

"Пусть они решают свои проблемы в своей стране", - сказал он, имея в виду Турцию.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал план вооружения сирийских курдов, которых США считает важным союзником в борьбе против ИГИЛ, несмотря на несогласие Турции.