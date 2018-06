Трамп заблокировал в Twitter "короля ужасов" Стивена Кинга

Президент США Дональд Трамп заблокировал в микроблоге Twitter американского писателя Стивена Кинга, запретив тому читать его сообщения. Об этом сам писатель сообщил на своей странице.

"Трамп заблокировал меня от прочтения его твитов. Возможно, мне придется убить себя", - пошутил Кинг.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Trump has blocked me from reading his tweets. I may have to kill myself.</p>— Stephen King (@StephenKing) <a href="https://twitter.com/StephenKing/status/874646427091251201">13 июня 2017 г.</a></blockquote>

Писатель поинтересовался у подписчиков сталкивлся ли кто-нибудь еще с подобной ситуацией.

Его коллега Джоан Роулинг пообещала Кингу, что будет делиться с ним сообщениями президента США.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">I still have access. I'll DM them to you. <a href="https://t.co/MhibEYDBTg">https://t.co/MhibEYDBTg</a></p>— J.K. Rowling (@jk_rowling) <a href="https://twitter.com/jk_rowling/status/874646794436739072">13 июня 2017 г.</a></blockquote>

Как пишет ABC News, сам писатель связывает данный инцидент с его постоянной критикой деятельности Трампа.

Так, в феврале Кинг написал, что Трамп "запутывает" отношения Америки с Австралией и назвал Трампа импульсивным идиотом. А в мае этого года Кинг заявил, что доступ Трампа к "ядерной кнопке" страшнее любого его хоррора.

Напомним, что в США предлагают начать хранить посты президента Дональда Трампа из соцсетей в Национальном архиве.