Трамп "доигрался" с Twitter: в США готовят "акт о covfefe"

В США предлагают начать хранить посты президента Дональда Трампа из соцсетей в Национальном архиве. Законодательная инициатива принадлежит члену Палаты представителей от Демократов Майку Куигли, пишет The Hill.

Читайте такжеPolitico: Забудьте о Коми. Реальная история – это война России с АмерикойНазвание акта Communications Over Various Feeds Electronically for Engagement сводится к аббревиатуре COVFEFE – новому мэму, спродуцированному самим Трампом, которые опечатался в "Твиттере".

Предполагается, что акт причислит к президентским записям и посты в соцсетях, а соответственно они будут храниться в Национальном архиве. Удаление постов станет потенциально незаконным.

"Частое и "нефильтрованное" использование президентом своего личного аккаунта в Twitter как средства официальной коммуникации беспрецедентно. Если президент собирается делать резкие публичные заявления о политике в соцсетях, мы должны обеспечить, чтобы эти заявления были задокументированы и сохранены на будущее. Президент должен нести ответственность за каждый пост", - говорится в заявлении Куигли.

31 мая Трамп опубликовал незаконченный твит, в котором использовал несуществующее слово covfefe. Вероятно, имелось в виду понятие coverage. В таком случае фразу можно перевести как «Несмотря на постоянную негативную реакцию прессы...». Публикация породила массу шуток в сети.