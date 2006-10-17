Санкции Совбеза ООН Северная Корея истолковала как объявление войны

Северная Корея подвергла критике санкции, введенные против нее Советом безопасности ООН в ответ на ядерные испытания, назвав их равносильными объявлению войны.

Как передает Рейтер, в заявлении представителя МИДа КНДР, транслировавшемся по телевидению, а затем распространенного в печати, говорится, что Пхеньян не поддастся давлению со стороны США.

"Резолюция Совета безопасности, об этом даже нет необходимости говорить, не может быть истолкована иначе как объявление войны против КНДР - поскольку она основана на сценарии, в соответствии с которым США хотят уничтожить социалистическую систему корейского типа, опирающуюся на народные массы", - приводит слова представителя северокорейского МИДа информационное агентство KCNA.

В заявлении также говорится, что КНДР имеет право на обладание ядерным оружием.

Как сообщалось, подземное ядерное испытание в КНДР было произведено 9 октября.

15 октября Совет безопасности ООН ввел в отношении КНДР жесткие санкции, направленные на ликвидацию ее ракетного и ядерного потенциала. В единогласно принятой резолюции Совет осудил ядерное испытание, объявленное КНДР, указав, что такой шаг "представлял бы собой явную угрозу международному миру и безопасности".

СБ ООН потребовал, чтобы КНДР не производила новых ядерных испытаний или запусков баллистических ракет и "полностью отказалась от всего ядерного оружия и существующих ядерных программ, а также от всех других существующих программ создания оружия массового уничтожения (ОМУ) и баллистических ракет".

В случае невыполнения этих требований Совет безопасности будет готов задействовать статью 41 Устава ООН, которая предусматривает "меры, не связанные с использованием вооруженных сил", в том числе "полную или частичную приостановку экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений".

СБ ООН призвал КНДР незамедлительно и без каких-либо предварительных условий вернуться за стол шестисторонних переговоров по северокорейской ядерной проблеме, а также потребовал от нее немедленно отозвать свое заявление о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия.