На премии BMA Силин Дион спела хит из "Титаника", а 71-летняя Шер зажгла в откровенных нарядах (фото, видео)

В Лас-Вегасе состоялась 25-я церемония вручения премии Billboard Music Awards. 71-летняя Шер появилась на музыкальной премии впервые за 15 лет.

На сцене T-Mobile Arena певица блистала в откровенном наряде, исполнив свои два хита — "Believe" и "If I Could Turn Back Time".

Она удостоилась премии "Icon Award", лауреатом которой она стала вслед за Стиви Уандером, Принсом, Селин Дион.

Читайте такжеБратья Кличко стали лауреатами премий German Boxing Awards за выдающиеся достижения в боксе

Шер зажгла в кожаной куртке-косухе, накинутой на боди, и сапогах на огромных каблуках. После артистка появилась на сцене в сияющей накидке.

Канадская певица Селин Дион на вручении престижной музыкальной премии Billboard Music Awards спела свой вечный хит из "Титаника" — My Heart Will Go On. Исполнение композиции было приурочено к её двадцатилетнему юбилею.

Just incase you missed Celine dion's tear jerking performance of "my heart will go on" pic.twitter.com/ePEYvFKN4i — Common White Girl (@GIRLposts) May 22, 2017

Не меньше в сети сейчас обсуждают Майли Сайрус, исполнившую на Billboard Music Awards-2017 свой новых хит Malibu, который она посвятила бойфренду Лиаму Хемсворту.

Во время выступления знаменитость настолько сильно ушла в себя, что едва сдержала слезы: в самом конце она дрожащим голосом только и смогла произнести, что "спасибо".