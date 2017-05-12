Победитель Евровидения-2009 Рыбак сделал кавер на победную песню Джамалы (видео)
15:30, 12 мая 2017Общество
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"Я просто влюблен в эту песню", - написал артист.
Alexander Rybak Youtube
На своем канале в Youtube победитель Евровидения в 2009 году Александр Рыбак опубликовал видео, на котором исполняет кавер на песню Джамалы «1944», которая в прошлом году принесла певице и Украине победу в конкурсе.
«Я просто влюблен в эту песню, поэтому сделал с ней кое-что», - написал под видео артист.
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Как сообщал УНИАН, финал Евровидения-2017 состоится 13 мая в 22:00 в Киеве. Организаторы объявили порядок выступлений всех победителей второго полуфинала конкурса.
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