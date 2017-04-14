Сноуден: США в Афганистане разбомбили тоннели моджахедов, создание которых финансировало ЦРУ

07:35, 14 апреля 2017
Мир
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Сноуден привел статью, в которой говорится о создании тоннелей.

Едвард Сноуден / REUTERS

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден заявил, что США осуществили удар большой фугасною бомбой GBU-43/B по туннелям моджахедов, создание которых в 80-х годах финансировало ЦРУ. Об этом Сноуден написал на своей странице в Twitter.

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"Эти туннели моджахедов, которые мы бомбим в Афганистане? Мы платили за них", - написал Сноуден.

При этом, к твиту Сноуден также прикрепил скриншот статьи The New York Times от 2005 года, в которой говорится, что ЦРУ финансировало создание этих тоннелей в 80-х годах для моджахедов, сражавшихся с советскими войсками.

Как сообщал УНИАН ранее, бомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) США сбросили на позиции боевиков ИГ в Афганистане 13 апреля. Позже в Белом доме уточнили, что целью этого удара была система тоннелей, которую использовали террористы. Боевое применение бомбы такого типа, как отмечал Reuters, стало первым в истории.

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Теги: #США#бомба#Сноуден#Афганистан