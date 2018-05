Сноуден: США в Афганистане разбомбили тоннели моджахедов, создание которых финансировало ЦРУ

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден заявил, что США осуществили удар большой фугасною бомбой GBU-43/B по туннелям моджахедов, создание которых в 80-х годах финансировало ЦРУ. Об этом Сноуден написал на своей странице в Twitter.

"Эти туннели моджахедов, которые мы бомбим в Афганистане? Мы платили за них", - написал Сноуден.

The bomb dropped today in the middle of nowhere, Афганистан, cost $314,000,000. https://t.co/mV6sJoMIFJ (credit @thenib) pic.twitter.com/aj0Om5RhAV