Во Франции открыт мемориал в честь погибших журналистов

Первый мемориал в честь журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей, открыт в субботу в городе Байе на севере Франции. Инициатором создания памятника стала базирующаяся в Париже неправительственная международная организация "Репортеры без границ".

"Не забывайте журналистов. Знайте, что без них демократия бы не существовала", - заявил на церемонии открытия мемориала генеральный секретарь организации Робер Менар.

Памятник представляет собой четыре белых каменных стелы, на которых выгравированы имена 406 журналистов, фотокорреспондентов и операторов, погибших во время исполнения редакционных заданий в период с 1997 по 2005 год. Впоследствии мемориал предполагается расширить, посвятив его памяти всех журналистов, погибших после 1994 года.

Мемориал репортерам разместился по соседству с мемориальным музеем битвы в Нормандии, что, по замыслу его устроителей, должно символизировать собой опасность профессии журналистов, гибнущих как во время войны, так и в мирное время.

Сегодня также стало известно о гибели двух немецких журналистов в Афганистане и убийстве журналистки Анны Политковской в Москве.

РИА "Новости"