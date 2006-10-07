Московская прокуратура квалифицировала убийство Политковской

Прокуратура связала убийство Анны Политковской с ее профессиональной деятельностью. Первый заместитель прокурора Москвы Вячеслав Росинский в интервью телеканалу НТВ заявил, в связи с преступлением возбуждено уголовное дело по статье 105, часть вторая ("Убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга"). Следователи считают, что убийство Политковской совершили профессионалы, добавляет НТВ.

По словам Росинского, все следственные мероприятия проводятся совместно с представителями Генпрокуратуры.

Лента.ру