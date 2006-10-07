Грузины срочно выезжают из России

Посольство Грузии в РФ начало срочную выдачу виз на выезд из России гражданам республики. Получить соответствующие документы можно в Москве, по адресу Покровка, 42. Об этом заявил генконсул посольства Зураб Патарадзе, сообщает радио "Эхо Москвы".

Кроме того, министерство иностранных дел Грузии объявило о намерении пожаловаться на российские власти в Страсбург в связи с массовыми задержаниями граждан Грузии на территории России. По словам грузинских чиновников, по указанию российского правительства в стране нарушаются права человека, а сами российские власти проводят репрессивные меры по отношению к гражданам Грузии, в том числе к грузинским детям. Речь идет о полученных московскими школами требованиях милиции о предоставлении списков детей с грузинскими фамилиями.

C начала октября в Москве и других городах России правоохранительными органами проводятся проверки предприятий, принадлежащих грузинам. Были закрыты несколько казино, ресторанов и кафе. За три дня из Москвы выслали 143 мигранта из Грузии.

Конфликт двух стран начался с задержания в Грузии нескольких российских военнослужащих, после чего Россия ввела экономическую блокаду республики. Транспортное и почтовое сообщение с Грузией приостановлено.

Лента.ру