В Москве убита Анна Политковская (добавлена биография)

В Москве в подъезде собственного дома на улице Лесной убита известный журналист Анна Политковская. По сведениям правоохранительных органов, тело Политковской обнаружила ее соседка в 17:10, сообщает "Эхо Москвы". Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции нашли в лифте брошенный пистолет ПМ и четыре гильзы.

Лента.ру

Анна Политковская была известна как непримиримый враг политического режима в России и Владимира Путина лично, ведущим специалистом журналистских расследований и разоблачительной публицистики.

Анна Политковская (девичья фамилия Мазепа) родилась в 1958 году в Нью-Йорке в семье советских дипломатов при ООН. Окончила факультет журналистики МГУ им. М.И. Ломоносова в 1980 году. В 1982-1993 годах работала в газете "Известия", в газете "Воздушный транспорт", в Творческом объединении "ЭСКАРТ", издательстве "Паритет". В 1994-1999 годах - обозреватель, редактор отдела "Чрезвычайных происшествий" "Общей газеты". С июня 1999 года - обозреватель "Новой газеты". С июля 1999 года неоднократно выезжала в зоны боевых действий и лагеря беженцев в Дагестане, а затем в Ингушетии и Чечне.

Анна Политковская - автор документальной книги "Путешествие в ад. Чеченский дневник". За серию репортажей из Чечни в январе 2000 года ей присуждена премия "Золотое перо России". Другие премии Анны Политковской: премия Союза журналистов РФ "Добрый поступок - доброе сердце", премия Союза журналистов за материалы по борьбе с коррупцией, диплом "Золотой гонг-2000" за серию материалов о Чечне.

* Об Анне Политковской

* Об Анне Политковской

* Об Анне Политковской