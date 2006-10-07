Что готовит Италия для сборной Украины

Итальянская пресса предупреждает о том, что тренер сборной Италии Роберто Донадони может выпустить против Украины весьма неожиданный состав.

Без особых сюрпризов ожидается разве что линия обороны. Газетчики после пятничного тренировочного дня "заметили" тут Андреа Барцальи, Алессандро Несту, Фабио Каннаваро и Джанлуку Дзамбротту.

А в полузащите прогнозируют пару центральных хавбеков Дженнаро Гаттузо и Даниэле Де Росси, а вот по флангам ждут Стефано Маури из "Лацио" и главного бомбардира "Удинезе" Винченцо Якинту.

Впереди в пару к Луке Тони "сватают" лидера атак "Палермо" Давида Ди Микеле.

Телетрансляция объявлена на УТ-1 в 21.45. Но если к вечеру выяснится, что проблемы с трансляцией отборочного матча Евро-2008 между командами Италии и Украины все же не решены, то спортивные сайты (Football.ua, Спортобоз, Динамо Киев) будут вести текстовые он-лайн трансляции.