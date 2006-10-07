В Латвии начались парламентские выборы

В 7 часов утра в Латвии начались выборы в Сейм (парламент) страны, передает агентство France Presse. На территории республики открыты 952 избирательных участка. В списки включены фамилии около 1,45 миллиона граждан страны. Голосование продлится до 22 часов.

100 депутатов латвийского парламента избираются на четырехлетний срок. В бюллетени внесены 23 политические партии, однако, по данным социологов, только пять партий пройдут в Сейм. В Латвии установлен 5-процентный барьер, и голоса, отданные за партии, не добравшие голоса избирателей, при распределении мандатов не учитываются.

В списке лидеров, скорее всего, окажутся "Народная партия" премьер-министра Айгара Калвитиса, "Союз зеленых и крестьян" с мэром Вентспилса Айваром Лембергсом во главе, партия "Новое время" экс-премьера Эйнара Репше, а также левые объединения "За права человека в единой Латвии" и "Центр согласия".

Лента.ру