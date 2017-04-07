Главный вопрос после ударов по Сирии: как ответит Россия? - The Washington Post

Выбор целей и запуск крылатых ракет для наказания сирийского режима за использование химического оружия на этой неделе, возможно, было относительно понятным решением для президента Трампа. Большая проблема заключается в том, что последует за этим. Об этом пишет Грэг Джафф в статье "Главный вопрос после ударов по Сирии: как ответит Россия?", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Армия готовила варианты удара против президента Башара аль-Асада фактически с 2013 года, когда сирийский диктатор убил более 1000 своих людей в жестокой атаке с применением нервно-паралитического газа.

Во вторник химическая атака, в которой обвиняют режим Асада, убила большое количество гражданского населения, что вызвало реакцию со стороны Пентагона. Он выпустил около 50 крылатых ракет по сирийскому военному аэродрому поздно вечером в четверг.

"Основные вопросы не изменились", - сказал Фил Гордон, высокопоставленный чиновник в Белом доме Обамы, который принимал участие во многих предыдущих дебатах о том, как наказать Асада. "Есть ли определенные военные удары, которые вы можете использовать для снижения способности сирийцев, использовать химическое оружие, и, если вы сделаете это, что они предпримут в ответ?"

Самое большое различие между 2013 годом, когда президент Барак Обама в последний раз угрожал авиационными ударами против Асада, и сегодняшним днем заключается в том, что риски расширения конфликта сейчас намного выше.

Изначально американские военные планы по наказанию Асада в 2013 году, в основном, были нацелены на его запасы химического оружия, сообщили бывшие должностные лица США, участвовавшие в этих обсуждениях. Прямой удар по хранилищам химического оружия режима Асада сочли слишком рискованным для гражданских лиц, потому что это создало бы шлейф вредного газа.

Вместо этого, военные стратеги составили список объектов, среди которых были блоки химического оружия, самолеты и артиллерия, которые были необходимы режиму, чтобы поставлять боеприпасы. "Целью было нанесение удара по различным блокам химического оружия", - сказал бывший американский чиновник, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить военное планирование. "Мы отправили наши разведывательные подразделения, чтобы они оценили ущерб от бомб, - и если бы мы не получили желаемый эффект, мы бы нанесли еще один удар".

Самое большое отличие, с которым сейчас столкнулся Трамп и его командиры, - это присутствие российских войск на поле боя и российских систем противовоздушной обороны, которые способны сбивать самолеты США. Сегодня российские войска объединились с сирийскими силами, и любой удар по сирийскому военному объекту может также привести к военным потерям в российской армии.

Отставной генерал Джон Аллен, который координировал кампанию против "Исламского государства" в Ираке и Сирии во время администрации Обамы, сказал, что военные удары могли иметь "решающее" влияние на войну, если бы их начали в 2013 году. Он назвал разрушительным отказ Обамы от ударов.

"Сейчас намного сложнее", - сказал Аллен. "Соединенные Штаты должны задать себе вопрос: насколько мы сердиты из-за этого? Мы достаточно разгневаны, чтобы действовать, даже если могут погибнуть русские?"

Другие серьезные проблемы – это сирийские и российские системы противовоздушной обороны, которые не нацелены на американские самолеты, поскольку американские самолеты, в основном, ориентированы на борьбу с "Исламским государством", общим врагом Соединенных Штатов и сирийского режима.

"Сирийцы и русские могут все испортить", - сказал Эндрю Экзум, бывший высокопоставленный представитель министерства обороны в администрации Обамы. "Американские и коалиционные самолеты пролетают мимо их систем противовоздушной обороны в течение последних двух лет. Если нанести удар по режиму, у него будут все основания для того, чтобы сбивать коалиционные самолеты зенитными комплексами".

Как минимум, такой шаг сирийцев и россиян может напугать некоторых партнеров США по коалиции и заставить их покинуть поле боя, - сказал Экзум.

Если бы американские самолеты были сбиты, или вынуждены стрелять в ответ на сирийских и российских радарах, Соединенные Штаты могли бы оказаться втянутыми в грязную гражданскую войну в Сирии. Такой результат не только поставил бы жизнь американцев под угрозу, но и существенно усложнил бы войну США против "Исламского государства", которую Трамп объявил своим приоритетом в области внешней политики.

Трамп может смягчить некоторые из этих рисков, заверив россиян, что удары предназначены исключительно для того, чтобы наказать Асада за использование химического оружия, а не для того, чтобы изменить баланс сил в более широкой гражданской войне. Возможно также, что удары могут служить Соединенным Штатам дополнительными рычагами влияния для достижения компромисса с русскими, и помогут положить конец гражданской войне, считают некоторые аналитики.

"Политическое послание, связанное с ударом, заключается в том, что вы используете подход, совершенно отличный от предыдущей администрации", - сказал Эндрю Таблер, эксперт по Сирии в Институте Вашингтона. Такой шаг, вероятно, вызвал бы беспокойство сирийского режима, что Соединенные Штаты могли бы использовать в своих интересах.

"Создание неопределенности и непредсказуемость могут принести гораздо больше, чем была готова сделать администрация Обамы, точнее, она не была готова делать ничего", - сказал Таблер.

Даже когда они признали большие риски ударов и их обеспокоенность по поводу неустойчивого характера Трампа, некоторые должностные лица администрации Обамы призвали к действиям.

"Если не действовать, это практически то же самое, что сказать Асаду и сторонникам режима, что они могут использовать столько зарина, сколько угодно", - сказал Гордон, который служил старшим директором по Ближнему Востоку в Белом доме Обамы. "Асад испытывал Обаму. Теперь очередь Трампа".