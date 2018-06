Эксперты полностью опровергли версию РФ о складах повстанцев с химоружием в Сирии

Эксперты Bellingcat и Conflict Intelligence Team (CIT) раскритиковали версию Министерства обороны России о происхождении химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун, в результате применения которого погибли более 100 человек. Об этом пишет ТСН.

Официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков заявил, что 4 апреля "в период с 11:30 до 12:30 по местному времени сирийская авиация нанесла удар по крупному складу боеприпасов террористов и скопления военной техники". По его словам, на территории этого склада якобы находился цех по производству фугасов, которые начиняют ядовитыми веществами.

Также в российском Минобороны заявили, что боевики это химическое оружие переправляли в Ирак, кроме того, оно якобы неоднократно использовалось повстанцами, в частности, в Алеппо.

Эксперты CIT отметили, что снимки последствий авиаударов свидетельствуют о том, что, по крайней мере, один из них был нанесен не по складу, а по открытой местности. При этом размеры воронки показывают сравнительно малую мощность взрыва. По мнению экспертов, это может свидетельствовать о применении не осколочно-фугасного, а химического боеприпаса.

Британский исследователь Элиот Хиггинс на своей странице в Twitter отметил, что первые видео жертв применения химического оружия были опубликованы в 9:33 по сирийскому времени, то есть за 2-3 часа до того времени, когда, по заявлению МО РФ, сирийская авиация якобы нанесла удар по складу с химическими боеприпасами.

Russian claims the warehouse containing chemical weapons was bombed two to three hours AFTER the first images of victims were posted online. pic.twitter.com/zjGMMUfX8v