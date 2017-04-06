Эксперты полностью опровергли версию РФ о складах повстанцев с химоружием в Сирии

Эксперты Bellingcat и Conflict Intelligence Team (CIT) раскритиковали версию Министерства обороны России о происхождении химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун, в результате применения которого погибли более 100 человек. Об этом пишет ТСН.

Официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков заявил, что 4 апреля "в период с 11:30 до 12:30 по местному времени сирийская авиация нанесла удар по крупному складу боеприпасов террористов и скопления военной техники". По его словам, на территории этого склада якобы находился цех по производству фугасов, которые начиняют ядовитыми веществами.

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Также в российском Минобороны заявили, что боевики это химическое оружие переправляли в Ирак, кроме того, оно якобы неоднократно использовалось повстанцами, в частности, в Алеппо.

Эксперты CIT отметили, что снимки последствий авиаударов свидетельствуют о том, что, по крайней мере, один из них был нанесен не по складу, а по открытой местности. При этом размеры воронки показывают сравнительно малую мощность взрыва. По мнению экспертов, это может свидетельствовать о применении не осколочно-фугасного, а химического боеприпаса.

Британский исследователь Элиот Хиггинс на своей странице в Twitter отметил, что первые видео жертв применения химического оружия были опубликованы в 9:33 по сирийскому времени, то есть за 2-3 часа до того времени, когда, по заявлению МО РФ, сирийская авиация якобы нанесла удар по складу с химическими боеприпасами.

Russian claims the warehouse containing chemical weapons was bombed two to three hours AFTER the first images of victims were posted online. pic.twitter.com/zjGMMUfX8v — Eliot Higgins (@EliotHiggins) April 5, 2017

Также у экспертов вызывает недоумение утверждение российского Минобороны о доставке химоружия в Ирак. Они отмечают, что город Хан Шейхун контролируется не "ИГИЛ", а другими сирийскими группировками. Они враждуют с "ИГИЛ", соответственно, никак не могли поставить химоружие своим врагам. К тому же у боевиков "Исламского государства" есть свои лаборатории по производству химического оружия на территории Ирака.

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Что касается заявлений Минобороны РФ о химоружии в Алеппо, то эксперты CIT отметили, что российские СМИ действительно сообщали о применении такого оружия повстанцами, но каждый раз речь шла о хлоре. В случае же с Хан-Шейхуном атака была осуществлена с помощью зарина – у жертв нападения были симптомы отравления именно этим веществом. Команда CIT также напоминает, что есть много задокументированных фактов применения хлора войсками Асада в Алеппо, о которых Минобороны РФ предпочитает умалчивать.

"Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что бездоказательные "объяснения" Минобороны России, изобилующие ошибками и/или откровенным подлогом, наспех составлены в преддверии созванного Францией заседания Совбеза ООН по химической атаке в Хан-Шейхуне, чтобы новый представитель России мог сослаться на якобы имеющиеся доказательства невиновности российского союзника Асада и в очередной раз попытаться ввести в заблуждение мировую общественность относительно событий в Сирии", - резюмирует команда Conflict Intelligence Team.

Дэн Касзета, эксперт по химическому оружию и автор Bellingcat, также раскритиковал заявление Минобороны РФ о складах повстанцев.

В частности, он отметил, что нервно-паралитические вещества, признаки воздействия которых наблюдались у жертв атаки, обычно хранятся не в готовом виде, а в виде исходных компонентов, смешиваемых перед использованием. По словам Касзеты, авиаудар не мог обеспечить условий для синтеза сколько-нибудь значимого количества зарина или другого нервно-паралитического вещества.

"Авиаудар по компонентам бинарного нервно-паралитического вещества не может служить механизмом его синтеза. Предполагать такое по меньшей мере глупо. Одним из этих веществ является изопропиловый спирт. В результате авиаудара он бы немедленно сгорел, образуя огромный огненный шар, чего вовсе не наблюдалось", - отметил автор Bellingcat.

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Кроме того, по словам эксперта, лишь некоторые страны, такие как США и СССР, сумели разработать технологии производства зарина, имеющего продолжительный срок хранения. У Сирии таких технологий нет, следовательно, повстанцы не могли хранить это вещество на складах.

Также Дэн Касзета отмечает, что для производства зарина требуется не менее 9 килограммов веществ, которые достаточно трудно получить.

"Получение сколько-нибудь значимого количества нервно-паралитических веществ предполагает наличие сложной цепи поставок редких исходных компонентов и промышленной базы для их производства. Нам предлагается поверить, что группировка повстанцев потратила огромные средства на создание производственных мощностей, которые почему-то до сих пор не были замечены и не подвергались атакам? Такая возможность представляется маловероятной", - резюмирует эксперт.