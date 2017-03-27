Дефицит первопроходцев

Удивительно, что каждый раз, когда в России случаются какие-то более-менее массовые акции протеста против их власти, мы все еще смотрим на эти митинги, ожидая продолжения «как у нас» и, естественно, разочаровываемся.

Замечания относительно этих акций о том, что это – всего лишь технология, выпуск протестного пара, который закончится одной-двумя отставками, что глобально не отразится на политических раскладах в РФ, и несколькими десятками посадок активистов (протестующие в России через это уже проходили после Болотной), справедливы. Не лишены смысла и версии о том, что российские либералы, в большинстве своем, прекрасно понимают эту «игру» и принимают ее правила. И что именно поэтому на акциях в российских городах требуют отставки Медведева, а не Путина, потому что, в России давно повелось: «царь хороший, бояре плохие». А, в целом, подобного рода протесты – всего лишь способ показать ненавистному западу, что в России есть и демократия, и оппозиция, вольная проводить митинги и критиковать власть. И вряд ли кто поспорит, что 86% граждан РФ, которые живут в этой системе координат и поддерживают политику хозяина Кремля, никуда не исчезли.

А, в целом, подобного рода протесты – всего лишь способ показать ненавистному западу, что в России-де есть и демократия, и оппозиция, вольная проводить митинги и критиковать власть

С другой стороны, то, что протестные настроения за поребриком имеют более широкую географию, чем те же протесты в 2011 году, а также то, что митингующие стали называть фамилии чиновников рангом повыше, чем глава Центризбиркома, или то, что только в Москве задержанных оказалось более тысячи человек, или даже то, что местные СМИ, в большинстве своем, постарались проигнорировать происходящее или максимально «смягчить», если такая информация выходила в эфир, свидетельствует о постепенной, хоть и медленной, радикализации пускай не российского общества, но хотя бы части российской молодежи. Тех, кто, за шестнадцать лет правления одного-единственного «вождя», другого и не знала. Тех, у кого сейчас нет альтернативы нынешнему хозяину Кремля, а все оппозиционные лидеры, которые имеются в наличии, либо непроходные, либо готовы поиграть с Путиным в матрицу и создавать для россиян видимость перемен. Тех, кого, вполне вероятно, разведут или запугают (но, может, что не всех)…

Как бы там ни было, вчера на улицах российских городов все же были люди, которые уже не боятся крикнуть «Путин – вор!» (что для современной России выглядит едва ли не достижением). Хотя они все еще трусят бросить булыжник в ОМОНовца, который «пакует» такого же активиста в автозак.

Мы, кстати, выражая по этому поводу презрение, несколько подзабыли, что сами в ноябре 2013 тоже не озвучивали требований об отставке Азарова, Януковича или кого бы то ни было. Они появились позже. Да и горящие шины на Грушевского случились только через несколько месяцев после избиения студентов под Стеллой на Майдане (в масштабах России эти несколько месяцев у нас легко превращаются в несколько лет у них).

Как бы там ни было, вчера на улицах российских городов все же были люди, которые уже не боятся крикнуть «Путин – вор!»

Другой вопрос, произойдет ли в России эта «трансформация» протестов вообще. Найдутся ли среди тех тысяч задержанных бунтари, которых сегодняшняя ситуация не остановит, а подстегнет. И кто в следующий раз не просто крикнет силовику в спину «Позор!», а отобьет товарищей из автозака.

Иначе будет, как всегда – погуляли и забыли.

Ведь с нашей колокольни за поребриком очень заметна тенденция именно к «гуляниям» и дефицит бунтарей-первопроходцев. А восстания в Сибири или на Кавказе с требованием независимости или автономии – то, что теоретически могло бы пошатнуть позиции Путина – вообще что-то из ряда фантастики.

Поэтому я бы не смотрела на акции протеста в России с надеждой на их продолжение «как у нас». В конце концов, первопроходцы наших современных протестов начинали еще с акций против Кучмы. Но и совсем отворачиваться от происходящего за поребриком, пожалуй, не стоит. Ведь случись там, ненароком, русский бунт, нам не лишним будет быть к этому готовыми.

Татьяна Урбанская