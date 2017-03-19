Завтра станут известны имена сотрудников ФСБ, которых подозревают в отмывании $22 миллиардов через Молдову

14:39, 19 марта 2017
Мир
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За схемой отмывания 22 млрд долларов через Молдову могут стоять сотрудники ФСБ.

Стали известны имена сотрудников ФСБ, якобы стоящих за схемой отмывания 22 млрд долларов через Молдову / zastavki.com

Расследование этого масштабного преступления уже привело к дипломатическому скандалу между Россией и Молдовой. На прошлой неделе премьер-министр Молдовы и председатель парламента передали ноту протеста российскому послу в связи с массовыми задержаниями, обысками и допросами молдавских чиновников в России, передает Новая газета.

Всего молдавские власти говорят о 25 чиновниках, которые подвергались давлению со стороны российских спецслужб за последние несколько месяцев. Один сотрудник молдавского министерства внутренних дел задерживался и допрашивался 35 раз за последнее время.

В Молдове такое поведение российских спецслужб связывают не с политикой Кремля, а с желанием отдельных представителей ФСБ воспрепятствовать расследованию дела об отмывании 22 млрд долларов.

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В ноте протеста, переданной российскому послу, по информации Reuters, говорится о том, что российские правоохранительные органы с 2014 года много раз игнорировали просьбы молдавских коллег помочь им с расследованием и установить происхождение выведенных из России 700 млрд рублей.

С 2014 года в Молдове так и не дождались помощи со стороны российских властей в расследовании этого дела. А затем начались массовые задержания и допросы молдавских чиновников.

Противодействие и нежелание сотрудничать со стороны российских правоохранительных органов и заставило чиновников Молдовы предположить, что за схемой отмывания денег стояли сотрудники ФСБ.

Подробности этого дипломатического скандалы стали известны "Новой газете" в результате совместного расследования с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), газетами the Guardian, Sueddeutsche Zeitung и другими.

Так, изданию удалось получить уникальные данные о движении денег по счетам компаний, участвовавших в отмывании 22 млрд долларов. Этими данными мы поделились с 61 журналистом из 32 стран мира. 

"Наше совместное расследование будет опубликовано в понедельник, 20 марта, одновременно в России, Молдавии, Украине, Великобритании, Финляндии, Дании, США, Италии, Нидерландах, Швейцарии и многих других странах", - говорится в сообщении.

Так, журналистам удалось узнать, кому досталась часть из выведенных из России 700 млрд рублей, как эти деньги использовались для финансирования европейских партий, оплаты контрабанды и многих других целей.

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Теги: #ФСБ#Молдова