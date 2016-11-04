Россия пытается разделить Европу с помощью кибератак - президент Болгарии
Болгарский президент заявил, что Россия пытается ослабить Европу.
Россия пытается расколоть и ослабить Европу за помощью кибератак. Об этом заявил президент Болгарии Росен Асенов Плевнелиев, передает «ВВС».
По словам болгарского президента, на сайт ЦИК Болгарии в прошлом году совершили атаку хакеры, которые связаны с организаторами атак на сайт Демократической партии в США.
"В прошлом году сайт ЦИК Болгарии и ряд правительственных страниц атаковали хакеры, которые имеют отношение к той же группе, что и организаторы атак на сайт американской Демократической партии накануне выборов", - подчеркнул он.
Также, по словами Плевнелиева, Кремль пытается повлиять на политику его страны и других европейских государств, финансируя политические партии и распространяя пропаганду.
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«Сегодня Россия пытается добиться того, чтобы ослабить Европу, чтобы разделить Европу и сделать нас зависимыми», - сказал он.
В то же время отмечается, что в Кремле последовательно отрицают обвинения.
Ранее, компания Microsoft заявила, что связана с Россией хакерская группировка, которую ранее обвиняли во взломе почтовых серверов Демократической партии США, ответственная за атаки на операционную систему Windows.
По информации компании, речь идет о небольших хакерские атаки с использованием адресных фишинговых писем, за которой стоит группировка Strontium, также известное как Fancy Bear и APT 28