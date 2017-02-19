"Вот как диктаторы начинали": Маккейн раскритиковал Трампа за обвинение в адрес СМИ

Как пишет Reuters, республиканец от Аризоны, частый критик Трампа, таким образом ответил на твитт, в котором Трамп обвинил крупнейшие СМИ США в том, что они являются "врагами американского народа".

Международный порядок, установленный после Второй мировой войны, был построен частично на свободной прессе, отметил Маккейн в отрывке программы "Встреча с прессой" в эфире телеканала NBC News, который вышел накануне полного выпуска в воскресенье, пишет Reuters.

"Я ненавижу прессу. Я ненавижу тебя, особенно," – сказал Маккейн интервьюеру Чаку Тодду. – Но дело в том, что вы (журналисты – ред.) нужны нам. Нам нужна свободная пресса. Мы должны иметь ее. Это жизненно важно".

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«Если вы (журналисты - ред.) хотите сохранить - я очень серьезно сейчас - если вы хотите сохранить демократию как мы ее понимаем, вы должны иметь свободу и много противопоставлять печатью. И без этого, я боюсь, мы можем потерять со временем так много наших индивидуальных свобод. Вот как диктаторы начинали», – продолжил он.

"Они (диктаторы – ред.) начинали с подавления свободной прессы. Другими словами, укрепления власти. Когда вы посмотрите на историю, то первое, что диктаторы делают, это закрывают прессу. И я не говорю, что президент Трамп пытается быть диктатором. Я просто говорю, что мы должны извлечь уроки из истории", – сказал Маккейн.

Как сообщал УНИАН, вечером 17 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что New York Times, ABC, CNN и другие крупнейшие американские СМИ являются врагами для всех американцев.