"Вот как диктаторы начинали": Маккейн раскритиковал Трампа за обвинение в адрес СМИ
Американский сенатор Джон Маккейн, защищая СМИ от недавнего обвинения во враждебности со стороны Дональда Трампа, предупредил, что подавление свободной прессы подобно тому «как начинали диктаторы».
Как пишет Reuters, республиканец от Аризоны, частый критик Трампа, таким образом ответил на твитт, в котором Трамп обвинил крупнейшие СМИ США в том, что они являются "врагами американского народа".
Международный порядок, установленный после Второй мировой войны, был построен частично на свободной прессе, отметил Маккейн в отрывке программы "Встреча с прессой" в эфире телеканала NBC News, который вышел накануне полного выпуска в воскресенье, пишет Reuters.
"Я ненавижу прессу. Я ненавижу тебя, особенно," – сказал Маккейн интервьюеру Чаку Тодду. – Но дело в том, что вы (журналисты – ред.) нужны нам. Нам нужна свободная пресса. Мы должны иметь ее. Это жизненно важно".
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«Если вы (журналисты - ред.) хотите сохранить - я очень серьезно сейчас - если вы хотите сохранить демократию как мы ее понимаем, вы должны иметь свободу и много противопоставлять печатью. И без этого, я боюсь, мы можем потерять со временем так много наших индивидуальных свобод. Вот как диктаторы начинали», – продолжил он.
"Они (диктаторы – ред.) начинали с подавления свободной прессы. Другими словами, укрепления власти. Когда вы посмотрите на историю, то первое, что диктаторы делают, это закрывают прессу. И я не говорю, что президент Трамп пытается быть диктатором. Я просто говорю, что мы должны извлечь уроки из истории", – сказал Маккейн.
Как сообщал УНИАН, вечером 17 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что New York Times, ABC, CNN и другие крупнейшие американские СМИ являются врагами для всех американцев.