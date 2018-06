"Мы говорим нет": в Берлине и Лондоне прошли акции протеста против Трампа

По данным германских правоохранительных органов, у Бранденбургских ворот в центре Берлина собрались около 1200 демонстрантов.

Об этом сообщает DW.

Они выступали против ужесточения новой американской администрацией миграционного законодательства, постройки стены на границе США с Мексикой и тенденции к маргинализации определенных групп населения, напоминающей, по словам демонстрантов, о временах нацистской Германии.

Несколько участников акции развернули американский флаг с надписью "Мы говорим нет (политке Трампа. - Ред.)" ("We say no") на красно-белом фоне.

Читайте такжеDer Spiegel вышел с обложкой, на которой Трамп изображен с отрезанной головой Статуи Свободы

В Лондоне к маршу протеста, по данным организаторов, присоединились около 40 тысяч человек, передает британская газета Evening Standard. Они собрались у посольства США на площади Гросвенор и двинулись в сторону улицы Уайтхолл в центре города.

Пришедшие несли таблички с лозунгами "Любовь берет верх над ненавистью" ("Love trumps hate" - один из девизов предвыборной кампании кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон), "Тереза-миротворец" (намек на британского премьера Терезу Мэй, которая отказывается от явной конфронтации с Трампом), "Вернем Америке способность думать" ("Make America think again"), перефразирующий знаменитый слоган республиканца "Make America great again" ("Вернем Америке величие").