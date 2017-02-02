В США рассказали, когда завершат строительство стены на границе с Мексикой

В США сообщили, что строительство стены на границе США с Мексикой будет выполнено до 2019 года. Об этом заявил секретарь американского министерства внутренней безопасности Джон Келли в интервью Fox News.

По его словам, сначала стену построят на наиболее сложных участках.

"Сначала стена будет возведена на наиболее сложных участках. В ближайшие месяцы на места поступят необходимые конструкции. Работы должны быть закончены в течение двух лет", - заявил Келли.

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Чиновник заявил, что на границе также будут использованы специальные технологические датчики. Что же касается финансовой стороны вопроса, то этим сейчас занимается Министерство внутренних дел.

Как сообщал УНИАН ранее, средства для строительства стены на границе США и Мексики будут собраны с помощью введения 20%-го налога на импорт мексиканских товаров.

Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Приняв эту меру, мы будем получать по $10 млрд в год и легко заплатим за стену с помощью этого механизма. Мы действительно намерены использовать такую схему финансирования», – сказал пресс-секретарь.

Напомним, президент США Дональд Трамп 25 января подписал указы о строительстве стены на границе с Мексикой и ужесточение политики в отношении нелегальных мигрантов.