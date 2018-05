В США мужчина поджег себя в знак протеста против Трампа

Об этом сообщает телеканал NBC.

Сам мужчина в комментарии СМИ заявил, что пытался сжечь себя в знак протеста против избрания Трампа президентом США.

"Мы имеем избранного диктатора", - сказал он и добавил, что протестует против избрания новым главой государства человека, "полностью неспособного уважать Конституцию Соединенных Штатов".

По информации пожарно-спасательной службы, пострадавший доставлен в больницу с ожогами. Угрозы его жизни нет.

Как сообщал УНІАН, республиканец Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах США 9 ноября 2016. Его инаугурация состоится 20 января 2017.

#BREAKING: Man lights fire near #TrumpInternationalHotel. Employees call police. Man told me he's from CA & protesting #TrumpInaugurationpic.twitter.com/noUwttKRL5