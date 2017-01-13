"Боярышник" продолжает собирать жертвы: в российской глубинке жена облила мужа "зельем" и подожгла

Об этом сообщает Om1.ru.

По данным портала, в ходе домашней ссоры 49-летняя супруга облила мужа настойкой «Боярышник», после чего подожгла. По словам врачей, в результате этого у мужчины пострадали лицо, шея, уши, грудь и живот.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося в соответствии со статьей УК России «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Напоминм, смертельный российский "боярышник" обнаружили в Украине.