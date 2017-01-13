"Боярышник" продолжает собирать жертвы: в российской глубинке жена облила мужа "зельем" и подожгла
17:26, 13 января 2017Мир
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В больницу Омска поступил 45-летний мужчина с ожогами 15% поверхности тела, получивший их в ходе ссоры с женой.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку / kaluga24.tv
Об этом сообщает Om1.ru.
По данным портала, в ходе домашней ссоры 49-летняя супруга облила мужа настойкой «Боярышник», после чего подожгла. По словам врачей, в результате этого у мужчины пострадали лицо, шея, уши, грудь и живот.
Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося в соответствии со статьей УК России «Причинение тяжкого вреда здоровью».
Напоминм, смертельный российский "боярышник" обнаружили в Украине.
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