Смертельный российский "боярышник" обнаружили в Украине (фото)
15:37, 13 января 2017Общество
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На Херсонщине в одном из магазинов местные жители выявили в продаже российский печально известный косметический лосьон "Боярышник".
Лосьон продается в сети магазинов "Везунчик" в Новой Каховке / Gennadi Motsyo, Facebook
Соответствующее фото житель Херсонщины Геннадий Моцьо опубликовал в Facebook.
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Согласно чеку, лосьон, от которого в России погибли десятки человек, продается в сети магазинов "Везунчик" в Новой Каховке.
Как сообщал УНИАН, в декабре в Иркусткой области РФ произошло массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник", в составе которого обнаружили метиловый спирт.
В состав концентрата, по версии российских следователей, входили антифриз и метанол.
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