Смертельный российский "боярышник" обнаружили в Украине (фото)

Соответствующее фото житель Херсонщины Геннадий Моцьо опубликовал в Facebook.

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Согласно чеку, лосьон, от которого в России погибли десятки человек, продается в сети магазинов "Везунчик" в Новой Каховке.

Как сообщал УНИАН, в декабре в Иркусткой области РФ произошло массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник", в составе которого обнаружили метиловый спирт.

В состав концентрата, по версии российских следователей, входили антифриз и метанол.